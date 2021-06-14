Засідання комітету Ради щодо української мови у фільмах не проводилося - Потураєв

Засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, на якому нібито мали розглянути поправки щодо скасування переходу на українську мову з 16 липня усіх фільмів і серіалів, які транслюються на телевізійних каналах, не відбулося.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

"Комітет сьогодні не збирався, отже ці питання не розглядалися", – сказав народний депутат.

Він наголосив, що питань про нібито скасування обов’язковості української мови у фільмах "навіть в планах не було".

За його словами, до законопроєкту №4107 планувалося додати поправки "про протидію російській інформаційній агресії, про більш дієву заборону російських акторів та співаків і підсилення відповідальності за мову приниження та дискрімінації".

Як повідомляв Укрінформ, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь 14 червня заявив, що на засіданні Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики окремі народні депутати спробують внести до минулорічного законопроєкту про незалежність Нацради України з питань телебачення і радіомовлення (№4107) “неконституційні” поправки та повністю скасувати обов’язковість української мови у фільмах із 16 липня цього року. Він застеріг депутатів від мовної контрреволюції.

Як відомо, з 16 липня 2021 року набуває чинності норма статті 23 Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, мають розповсюджуватися та демонструватися в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Статті закону впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість норм набула чинності 16 липня 2019 року.