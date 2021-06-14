Суд у США відмовився зняти санкції з російського олігарха Дерипаски

Федеральний суд округу Колумбія відхилив позов російського бізнесмена Олега Дерипаски до Міністерства фінансів США щодо зняття з нього американських санкцій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на постанову суду.

Адвокати Дерипаски стверджували, що офіс із контролю за іноземними активами Мінфіну США перевищив повноваження, включивши його в список санкцій, а права бізнесмена на належний розгляд справи були порушені. Проте суд не погодився з цими доводами.

У результаті суддя Аміт Мехта задовольнив клопотання Мінфіну США, який був відповідачем за позовом, і закрив справу. Це рішення може бути оскаржене у суді вищої інстанції.

Як повідомлялося, США включили Дерипаску та пов'язані з ним компанії - UC Rusal, En +, «Євросибенерго» - до списку санкцій в квітні 2018 року. Підставами для цього рішення стало те, що бізнесмен діяв «від імені/в інтересах» високопоставлених чиновників Російської Федерації (зокрема, в 2005 році купив алюмінієвий комбінат у Чорногорії «за дорученням президента Володимира Путіна») і «працює в енергетичному секторі» Росії (йому належав контроль над електроенергетичною компанією «Євросибенерго»).

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2018 року Дерипаску внесли до списку санкцій РНБО, заборонили в'їзд в Україну, заблокували активи на її території та заборонили виводити з них гроші. У перелік потрапили три підприємства, які "протидіють Україні, забезпечують військову складову поставки у збройні сили Російської Федерації". Серед них - московський офіс "Русала".

Фото: Simon Dawson / Bloomberg