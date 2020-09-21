Наближених до Путіна олігархів підозрюють у відмиванні майже €2 мільярдів – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Банки десятки разів повідомляли владі, що підозрюють бізнесменів Володимира Потаніна і Олега Дерипаску, яких вважають наближеними до президента РФ Володимира Путіна, у відмиванні грошей. Йдеться про переведення мільярдів євро до офшорів.
Потанін і Деріпаска є власниками Норнікеля. Фінська дочірня компанія Норнікеля Nornickel Harjavalta володіє 40% акцій "Йокеріта". Решта 60% акцій належать легендарному фінському хокеїстові Ярі Куррі.
Сам витік не містить даних про фінансові операції, пов'язані з фінським хокейним клубом.
Потанін і Дерипаска відмовилися коментувати новину.
Зазначається, що Міжнародна група журналістів ICIJ проаналізувала масштабний витік інформації щодо сумнівних грошових переказів в 2000-2017 рр. на суму в 1800 млрд євро. Від Фінляндії в діяльності групи беруть участь журналісти програми Yle "MOT". Оприлюднені дані показують, що банки постійно нехтують своїм обов'язком боротися з відмиванням грошей.