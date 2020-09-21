Наближених до Путіна олігархів підозрюють у відмиванні майже €2 мільярдів – ЗМІ

Великі міжнародні банки неодноразово попереджали американську владу про діяльність російських власників фінського хокейного клубу "Йокеріт" Володимира Потаніна та Олега Дерипаску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Банки десятки разів повідомляли владі, що підозрюють бізнесменів Володимира Потаніна і Олега Дерипаску, яких вважають наближеними до президента РФ Володимира Путіна, у відмиванні грошей. Йдеться про переведення мільярдів євро до офшорів.

Потанін і Деріпаска є власниками Норнікеля. Фінська дочірня компанія Норнікеля Nornickel Harjavalta володіє 40% акцій "Йокеріта". Решта 60% акцій належать легендарному фінському хокеїстові Ярі Куррі.

Сам витік не містить даних про фінансові операції, пов'язані з фінським хокейним клубом.

Потанін і Дерипаска відмовилися коментувати новину.

Зазначається, що Міжнародна група журналістів ICIJ проаналізувала масштабний витік інформації щодо сумнівних грошових переказів в 2000-2017 рр. на суму в 1800 млрд євро. Від Фінляндії в діяльності групи беруть участь журналісти програми Yle "MOT". Оприлюднені дані показують, що банки постійно нехтують своїм обов'язком боротися з відмиванням грошей.