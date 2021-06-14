Голова ОБСЄ розпочне візит до України з Маріуполя

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде розпочне візит до України з Маріуполя.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"З Маріуполя розпочинається візит діючої голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде до України. Працюємо разом з нашим послом у Швеції Андрієм Плахотнюком", - написав Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде в межах робочого візиту в Україну відвідає разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, де особисто ознайомиться із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.