Голова ОБСЄ їде в Україну

13-15 червня голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться на сайті МЗС.

«Це буде вже другий візит Анн Лінде до нашої держави з початку Шведського головування в ОБСЄ, що підтверджує пріоритетну увагу Швеції до питання припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ключовими темами переговорів Дмитра Кулеби та Анн Лінде стануть безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському та Чорному морях», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що міністри приділять окрему увагу крокам задля розвитку політичного діалогу України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в міжнародних організаціях, активізації співпраці в культурній та гуманітарній сферах.

Під час візиту голова ОБСЄ відвідає разом з керівництвом МЗС України зону проведення Операції об’єднаних сил, де ознайомиться із діяльністю СММ ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ, особливостями пересування морських суден у Чорному та Азовському морях.

15 червня Кулеба та Лінде проведуть спільну пресконференцію.

Фото: Magnus Hjalmarson Neideman/TT