Байден укаже Путіну на ставки у протистоянні - Арестович

Цього літа очікується низка знакових політичних подій, які не тільки вплинуть на ситуацію на сході України, а й загалом змінять геополітичний розклад в Європі.

Як повідомляє Укрінформ, про це у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" розповів речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

13 червня завершився форум G7 в Британії, 14-гопочнеться саміт НАТО в Брюсселі, а 16-го в Женеві має відбутися зустріч Байдена з Путіним. Арестович акцентував, що на всіх цих заходах наскрізною лінією проходитиме тема Росії, зокрема в контексті агресії проти України.

"І я думаю, що Байден та лідери інших країн при зустрічі з Путіним зайвий раз вкажуть на характер і ставки цього протистояння. Байден на початку березня сказав, що світ розділився на демократію, на відкрите суспільство, і на тих, хто діє авторитарно. Він, як лідер вільного світу, після зустрічі в межах саміту НАТО, зустрічі "Великої сімки" в Лондоні спілкуватиметься з Путіним, як із представником авторитарного світу", - зауважив Арестович.

На його думку, у Байдена ще немає чіткої політики стосовно Росії, він її тільки вибудовує. І зустріч 16 червня має розставити в цьому процесі основні акценти.

Арестович перерахував й інші знакові події цього літа, які суттєво вплинуть на геополітичну ситуацію у світі: "Це "Північний потік-2", можливо, зустріч Зеленського та Путіна, плюс точно запланований візит Зеленського наприкінці липня у Вашингтон. 30-річчя Незалежності України, "Кримська платформа", Меркель залишає посаду канцлера ФРН, Франція з Німеччиною змагаються за лідерство в Європі, французи починають виборчу президентську кампанію, де теж не все однозначно, в Росії вибори в Держдуму".

І фоном цих подій стануть навчання "Захід-2021", для участі в яких російські війська зайдуть в Білорусь "і зовсім невідомо, що буде далі", додав Арестович. "Можу сказати одне: це літо буде дуже непростим. І незалежно від того, за яким сценарієм піде, в жовтні ми будемо жити в зовсім інший Європі, інший Східній Європі, іншій Європі, як такій", - зазначив спікер української делегації.

Підсумовуючи, Арестович наголосив: Україна аналізує все, що відбувається, і "будує свою політику, враховуючи весь цей характер загроз".