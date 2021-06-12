Україна посідає високе місце у порядку денному саміту G7 – фон дер Ляєн

Ситуація в Україні посіла високе місце у порядку денному зустрічі лідерів країн «Великої сімки», які сьогодні продовжують зустрічі у курортному комплексі Карбіс-Бей, що у британському Корнуоллі.

Як повідомляє Укрінформ, про це на власній сторінці у Tвіттері написала Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Україна посідає високе місце у нашому порядку денному. «Велика сімка» підтримує територіальну цілісність України та готова допомогти її реформаторським зусиллям. Україні потрібні сильні інституції, які мають діяти на (основі - ред.) верховенства права», - зауважила Президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт, який відбувається 11-13 червня. Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.