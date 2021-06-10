Засідання РНБО може відбутися 18 червня

Засідання Ради національної безпеки та оборони скоріше за все відбудеться наступного тижня у п'ятницю.

Про це голова Політичної ради партії «Слуга народу», голова депутатської фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія сказав на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Завжди по п'ятницях. Я думаю, це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується”, - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки і оборони України на засіданні у п’ятницю, 4 червня, під головуванням Президента України Володимира Зеленського розглянула питання щодо поглиблення інтеграції України до НАТО та заслухала звіти про виконання своїх попередніх рішень. Одноголосно ухвалено рішення за підсумками обговорення питання про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Північноатлантичного альянсу, яке розглядалося у режимі «таємно».

Крім того, у режимі «таємно» розглядалося питання про безпекову ситуацію на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях.

РНБО ухвалила звіт про результати проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, а також прийняла рішення про розширення мережі ситуаційних центрів, які функціонують у секторі безпеки і оборони.

Серед іншого, були обговорені питання про розвиток авіабудівельної галузі на найближчі роки та про направлення національного контингенту для участі України в місії ООН для стабілізації ситуації у Демократичній Республіці Конго.