Вода для населення: питання перенесли на наступне засідання РНБО

Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні обговорила проблему забезпечення населення водою, однак голосування з цього питання не відбулося.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання Радбезу, передає кореспондент Укрінформу.

"У нас є ситуація з Бортницькою станцією аерації в Києві. Вже 10 чи 12 років розповідають про японські гроші, що там мають відбуватись якісь процеси. Процеси ніякі не відбуваються, і те, що доповідав пан Шліхта (голова Держводагентства - ред.), викиди з Києва удвічі перевищують норми", - сказав Данілов.

Крім того, на засіданні обговорили стан водопостачання у регіоні Кривбасу, у південних регіонах. За словами Данілова, у цих регіонах потрібно приділяти увагу якості питної води, забезпеченню водою сільського господарства та промисловості.

Секретар РНБО наголосив, що українці мають знати, яку воду вони вживають, і куди відправляється вода після використання.

Він підкреслив, що голосування з питання питної води на сьогоднішньому засіданні не відбулося. "Було прийнято рішення перенести на наступне засідання", - сказав Данілов.

Як повідомлялося, 28 квітня Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки. Згідно із концепцією, під час виконання програми планується реалізувати 1 747 проєктів, у тому числі побудувати 290 водозабірних споруд, 280 водопровідних і очисних споруд, збудувати 1 093 водопровідні мережі. За прогнозними розрахунками, реалізація програми дозволить забезпечити питною водою 7,4 млн осіб до 2026 року (включно).

Усього по Україні централізованим водопостачанням забезпечено 99% міст, майже 90% селищ міського типу та 30% сільських населених пунктів. При цьому у 13 містах країни відсутнє централізоване водовідведення.