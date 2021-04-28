Кабмін схвалив концепцію державної програми «Питна вода»

Кабінет Міністрів схвалив концепцію державної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022-2026 роки.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно із концепцією, під час виконання програми планується реалізувати 1 747 проєктів, у тому числі побудувати 290 водозабірних споруд, 280 водопровідних і очисних споруд, збудувати 1 093 водопровідні мережі. За прогнозними розрахунками, реалізація програми дозволить забезпечити питною водою 7,4 млн осіб до 2026 року (включно).

Фінансувати програму планується із державного бюджету, місцевих бюджетів, з грантів міжнародних організацій, зовнішніх і внутрішніх запозичень, коштів підприємств водопостачання та водовідведення. Орієнтовний обсяг фінансування у Міністерстві розвитку громад і територій, яке розробляло проєкт концепції, оцінили у 28,589 млрд гривень, у тому числі 16,949 млрд гривень - за рахунок держбюджету. Зокрема, на будівництво водопроводів, каналізаційних мереж необхідно залучити 13,955 млрд гривень, на будівництво очисних споруд - 9,461 млрд гривень.

Зазначається, що тільки 69% населення України нині мають доступ до централізованого водопостачання, 47,8% - доступ до централізованого водовідведення. Подача води за графіком та використання привізної води використовується у 9 областях й охоплює майже 270 тис. українців.

Сумарна протяжність водопровідних мереж в Україні (без врахування окупованих територій) становить 102,8 тис. км, із яких 33,3% перебувають в аварійному чи ветхому стані. Протяжність каналізаційних мереж становить 39,35 тис. км, з них 40,9% - аварійні. Рівень втрат питної води в середньому по Україні становить 36%.

На 2011-2020 роки була затверджена цільова програма "Питна вода України", яка, однак, отримувала фінансування лише у 2011, 2012 та 2018 роках. Програма була виконана лише на 13,2%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що ситуація із питною водою в Україні не повинна залишатися поза увагою держави.

"На сьогодні в Україні існує низка проблем, що стосуються погіршення якості питної води. Це і зношення мереж, і застарілі очисні споруди, і забруднення водних об'єктів стічними водами. Ситуація не має бути поза увагою, вимагає регулювання з боку держави, і ми будемо цим займатися", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Європейським інвестиційним банком домовилися про співпрацю щодо покращення систем водопостачання в Україні.