ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом, обраним на проміжних виборах до Верховної Ради 28 березня від партії "Слуга народу".

Відповідне рішення ухвалено одноголосно на засіданні ЦВК у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87, Вітрастюка Василя Ярославовича, 1974 року народження, проживає в місті Києві, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія "Слуга народу", - зачитав текст поставнови член ЦВК Андрій Гевко.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 березня на Івано-Франківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі з центром у Надвірній. Тут балотувалися 14 кандидатів.

4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу на довиборах до ВР у 87-му окрузі здобув кандидат від партії "Слуга народу" Вірастюк.

Поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час проміжних виборів в окрузі № 87.

5 квітня ЦВК прийняла до подальшого розгляду й опрацювання протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 87, проте 12 квітня зобов’язала уточнити його з урахуванням рішень судів.

Велика палата Верховного Суду постановою від 1 травня скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі № 87 визнано Вірастюка.

На засіданні 19 травня на виконання постанови Великої палати Верховного Суду ЦВК встановила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87. Проте 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії ЦВК, протокол та окремі пункти постанови комісії. Верховний Суд розглянув цей позов та 23 травня частково задовольнив його – скасував пункти 1-2 постанови та протокол ЦВК від 19 травня.

ЦВК 25 травня повідомила, що оскаржила рішення Верховного Суду.

5 червня Велика палата Верховного Суду залишила в силі протокол ЦВК про результати виборів до Верховної Ради у 87-му окрузі, згідно з яким перемогу здобув Вірастюк.