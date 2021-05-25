Перемога Вірастюка на виборах: ЦВК оскаржила рішення Верховного Суду

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного Суду щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87 Івано-Франківської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Комісія ... детально проаналізувала рішення Верховного Суду та подала апеляційну скаргу на це його рішення", - йдеться у повідомленні.

У Центрвиборчкомі нагадали, що 19 травня на виконання постанови Великої палати Верховного Суду від 1 травня ЦВК склала протокол про результати виборів народного депутата в окрузі №87. Проте 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії ЦВК, протокол та окремі пункти постанови комісії.

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Верховний Суд розглянув цей позов та 23 травня частково задовольнив його – скасував пункти 1-2 постанови та протокол ЦВК від 19 травня.

У ЦВК також заявляють, що зараз "немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі, і в такому випадку встановлення результатів виборів в цьому окрузі вбачається можливим лише на підставі та з урахуванням висновків суду".

Як повідомлялося, Велика палата Верховного Суду постановою від 1 травня скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі №87 визнано Василя Вірастюка.

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На засіданні 19 травня на виконання постанови Великої палати Верховного Суду ЦВК встановила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87.

Згідно з протоколом, за результатами проміжних виборів 28 березня народним депутатом обрано Василя Вірастюка, який набрав 14 811 голосів виборців. За Олександра Шевченка віддали 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського – 13 463 голоси.