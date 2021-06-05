Верховний Суд визнав законним обрання Вірастюка до Ради

Велика палата Верховного Суду залишила в силі протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів до Верховної Ради у 87-му окрузі, згідно з яким перемогу здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ЦВК у Фейсбуці.

«Велика палата Верховного Суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК. Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦВК очікує на ще одне рішення Великої палати за результатами розгляду апеляції у подібній справі.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 березня на Івано-Франківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі з центром у Надвірній. Тут балотувалися 14 кандидатів.

4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу на довиборах до ВР у 87-му окрузі здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час проміжних виборів в окрузі №87.

5 квітня ЦВК прийняла до подальшого розгляду й опрацювання протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №87, проте 12 квітня зобов’язала уточнити його з урахуванням рішень судів.

Велика палата Верховного Суду постановою від 1 травня скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі №87 визнано Василя Вірастюка.

На засіданні 19 травня на виконання постанови Великої палати Верховного Суду ЦВК встановила результати виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87. Проте 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив дії ЦВК, протокол та окремі пункти постанови комісії. Верховний Суд розглянув цей позов та 23 травня частково задовольнив його – скасував пункти 1-2 постанови та протокол ЦВК від 19 травня.

ЦВК 25 травня повідомила, що оскаржила рішення Верховного Суду щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87 Івано-Франківської області.