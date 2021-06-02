Рада призначила позачергові вибори у чотирьох населених пунктах
Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанови про призначення на 31 жовтня 2021 року позачергових виборів у чотирьох населених пунктах.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно з рішеннями парламенту, призначено позачергові вибори Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області (проєкт постанови №5569), Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області (№5567), Кельменецького селищного голови Дністровського району Чернівецької області (№5568), Надлацького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області (№5573).