Комітет Ради пропонує позбавити депутатських виплат 78 «прогульників»

Комітет Верховної Ради з питань регламенту звертається до голови парламенту Дмитра Разумкова з пропозицією припинити відшкодування витрат, які пов’язані з виконання депутатських повноважень за травень цього року, 78 народним депутатам.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив голова підкомітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов (фракція «Слуга народу»).

«Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо невиплат «депутатських» (45 тис. грн) за травень цього року 78 нардепам», – написав Фролов.

Так, за його даними, пропонується позбавити виплат 27 депутатів із фракції «Опозиційна платформа – за життя», 18 - від «Слуги народу», вісім - від «Батьківщини», вісім - з депутатської групи «За майбутнє» у ВР, сім - з депгрупи «Довіра», шість позафракційних, троє з фракції «Європейська солідарность», а також одному депутату від «Голосу».

Згідно з цими даними, економія бюджетних коштів у зв’язку із невиплатою «депутатських» коштів за травень становитиме 3,5 млн гривень.

Регламентний комітет ВР також запропонував «реабілітувати» двох депутатів від «Слуги народу», які були відсутні у травні через поважні причини.

«Перелік «прогульників» – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд..) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів виплати будуть поновлені», – додав Фролов.

Він зауважив, що у разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні Комітету народний депутат позбавляється зарплати за відповідний день. Якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менше 70 або кількість пропусків засідань Комітету – понад 50%, депутат втрачає «депутатські» виплати.

Як повідомляв Укрінформ, усього в травні цього року відбулося шість пленарних засідань Верховної Ради, під час яких було проведено 266 голосувань.