Уряд погодив проєкт указу Президента про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України

Кабінет Міністрів погодив проєкт указу Президента про введення в дію рішення РНБО щодо Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 9 червня без обговорення.

Документом передбачається введення в дію відповідного рішення РНБО і затвердження Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Як зазначається у пояснювальній записці, ця стратегія грунтується на положеннях затвердженої указом Президента від 14 вересня 2020 року Стратегії національної безпеки України, і є документом середньострокового планування державної політики у сфері зовнішніх зносин.

У Стратегії зовнішньополітичної діяльності визначено виклики та загрози, цілі та напрями зовнішньополітичної діяльності України, політику щодо Російської Федерації, пріоритетні завдання на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, відносини пріоритетного стратегічного характеру та стратегічні партнерства, регіональну політику тощо.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 14 вересня 2020 року ввів у дію рішення РНБО «Про Стратегію національної безпеки України» і затвердив дану стратегію під загальною назвою «Безпека людини – безпека країни».