Україна закликає світ посилити тиск на Росію для звільнення в'язнів «Ізоляції» та інших таборів

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та добитися звільнення усіх в'язнів, яких утримують у незаконній в'язниці «Ізоляція» у тимчасово окупованому Донецьку, та в'язнів інших таких таборів.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України, розміщеній у Фейсбуці.

7 років тому 9 червня мистецький фонд «Ізоляція» захопили російські збройні формування.

«Ізоляцію» створили у 2010 році у Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, якому фонд і завдячує своєю назвою.

«У 2014 році російські загарбники перетворили його на в’язницю. Зараз там знаходяться камери для тортур та приміщення для зберігання зброї, створені так званим «міністерством державної безпеки Донецької народної республіки» окупаційної адміністрації», - нагадали в МЗС.

«Незаконна в’язниця «Ізоляція» яскраво демонструє справжнє обличчя російської агресії проти України. Вона стала місцем, де таких понять як людяність та свобода вже не існує. Натомість - лише репресії та жахливі порушення прав людини», - заявили у МЗС.

Україна вкотре закликає всіх представників демократичного світу, правозахисні організації та міжнародні ЗМІ об’єднати зусилля у боротьбі за права людини, посиливши тиск на Росію.

«Наш спільний обов'язок – домогтися звільнення усіх в'язнів, яких утримують у незаконній в'язниці «Ізоляція», та в'язнів з інших таких таборів. Маємо покласти край злочинам, які Росія продовжує вчиняти на тимчасово окупованих українських територіях», - наголосили дипломати.

Як повідомляв Укрінформ, у травні в Європарламенті був представлений рапорт «Ізоляція. Голоси з підвалу» про злочини росіян і проросійських бойовиків, скоєних у так званій тюрмі «Ізоляція» в Донецьку.