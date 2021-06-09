В ОП обговорили з високопосадовцями ЄС питання судової реформи

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов обговорив з високопосадовцями ЄС шляхи розв'язання проблемних питань у проведенні судової реформи.

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає Укрінформ.

Як зазначається, під час обговорення законопроєктів щодо діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Вищої ради правосуддя Смирнов наголосив, що головним залишається питання щодо принципів ухвалення рішень конкурсними комісіями. Зокрема, конкурсною комісією з відбору кандидатів на посаду члена ВККС, перший склад якої має формуватися з трьох суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, і трьох міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції або судової реформи.

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Заступник керівника Офісу Президента акцентував на тому, що до законодавчого врегулювання питання участі міжнародних експертів та їхньої ролі в ухваленні рішень потрібно підходити з урахуванням набутого досвіду та перспектив конституційного контролю таких законодавчих змін, наголосили в ОП.

Смирнов також закликав міжнародних партнерів обговорити пропозицію, висловлену головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо, щодо введення до складу конкурсних комісій сьомого члена, який би був рівновіддаленим та незалежним від усіх органів державної влади і водночас користувався беззаперечною довірою й авторитетом серед інших суб’єктів формування конкурсних комісій.

«У доволі складних і тривалих дискусіях з нашими міжнародними партнерами стосовно формули прийняття рішень конкурсними комісіями за участі міжнародних експертів ми обов'язково знайдемо справедливий баланс, при якому ухвалені конкурсними комісіями рішення викликатимуть загальну довіру не тільки у сторін їхнього прийняття, а й у суспільства», – висловив переконання заступник керівника ОП.

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Участь у зустрічі взяли голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, заступник генерального директора Директорату з питань добросусідства та перемовин щодо розширення Європейської комісії, керівник групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова, керуючий директор з питань Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності Міхаел Зіберт та члени групи підтримки України в Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо, якого поінформував про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включно з реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.