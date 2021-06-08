Проєкт змін до Конституції щодо децентралізації погодили всі члени комісії при президентові

Проєкт змін до Конституції щодо реформованої системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади і децентралізацію владних повноважень погодили всі учасники конституційної комісії, утвореної Володимиром Зеленським, після погодження в Офісі Президента документ направлять до Верховної ради.

Про це сказав голова Української асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад у Дніпрі за участю Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оця дискусія відносно конкуренції компетенцій між обласними радами та обласними адміністраціями, районними радами та райадміністраціями існує 30 років незалежності. І для того, щоб її зняти, треба зробити потужний крок другого етапу реформи децентралізації. На цьому тижні завершила роботу конституційна комісія, утворена вами, Володимире Олександровичу, за участі народних депутатів, представників Офісу Президента, урядовців, Асоціації органів місцевого самоврядування. Усі дійшли до згоди по тексту. Протягом року тривала ця робота», - розповів Чернов.

Він зазначив, що після надання правової оцінки Офісом Президента документ потрапить у парламент. «Я хотів би, щоб якнайшвидше Офіс дав свій висновок, виніс документ у парламент, і 226 голосів його підтримали. І влітку Конституційний Суд дав свій висновок», - сказав Чернов.

Він також зазначив, що Асоціація вже звернулася до всіх фракцій Верховної Ради з пропозицією створити міжфракційне об'єднання з супроводу реформи децентралізації.

«Щоб восени знайти 300 голосів, проголосувати і поставити крапку в завершенні реформи», - зауважив голова Асоціації районних та обласних рад.

Чернов додав, що дорожня карта реформи децентралізації, затверджена ще у 2014 році, потребує змін.

«Їй 7 років. Життя пішло далі. Моя ініціатива – уряд має підсилити цю концепцію в частині реформи регіонального та субрегіонального рівнів і територіальної організації влади. Ще вважаю, що в уряді повинен бути віцепрем’єр – міністр регіонального розвитку, бо реформувати місцеве самоврядування – це реформувати не тільки місцеве самоврядування, це реформувати місцеві галузі охорони здоров’я, культури, спорту. І хтось повинен це координувати, і в синхроні це повинно відбуватися», - вважає Чернов.

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Як повідомлялося, у грудні 2019 року Президент Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

У січні 2020 року, після дискусій в експертному середовищі, у місцевому самоврядуванні і у суспільстві, запропоновані зміни були відкликані з парламенту для доопрацювання.

Відтоді тривала робота з напрацювання нової редакції змін до Конституції в частині децентралізації.

Водночас торік в Україні в результаті децентралізації влади створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі й утворено 136 районів замість 490.