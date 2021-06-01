Шмигаль розповів спецпосланнику уряду ФРН про децентралізацію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив зі спеціальним посланником уряду ФРН Ґеорґом Мільбрадтом реалізацію реформи децентралізації в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Прем'єр-міністра, реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади має стратегічне значення для України.

«Реформа вже довела свою ефективність в частині покращення якості публічних послуг та наближення їх до жителів громад», - сказав очільник уряду. Він додав, що, попри складний рік, в умовах пандемії були проведені місцеві вибори.

«Зміни до Конституції мають закріпити перехід від централізованої до децентралізованої моделі держави, де в основі є громада», - наголосив Шмигаль.

Глава уряду також зауважив, що у децентралізованій моделі мають бути нові відносини між місцевим самоврядуванням та органами державної влади на засадах партнерства, взаємної довіри та відповідальності.

«Зміни мають бути спрямовані насамперед на гарантування матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, можливості створення органами місцевого самоврядування районного та обласного рівня власних виконавчих органів. А також зміни мають переформувати місцеві державні адміністрації в органи префектурного типу, основним завданням яких будуть здійснення лише державних функцій, а не самоврядних», - зазначив Прем’єр.

Шмигаль наголосив, що змінами до основного Закону необхідно закріпити незворотність децентралізації та її результатів. Крім того, він розповів про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України, який був створений для кращої взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування.

Як інформує Урядовий портал, зі свого боку Ґеорґ Мільбрадт зазначив, що попри всі складнощі, Україна показала добрий результат у впровадженні реформи децентралізації.

Як повідомляв Укрінформ, 27 травня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Дніпрі під час виступу на міжнародному інвестиційному форумі UkraineInvest Talks Dniprо заявив, що українські громади завдяки реалізації реформи децентралізації конкурують за інвесторів для економічного розвитку на місцях.

Фото: kmu.gov.ua