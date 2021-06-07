У Притули був шанс висунути свою кандидатуру на посаду глави партії «Голос» — Железняк

У колишнього кандидата на посаду міського голови Києва та шоумена Сергія Притули могла бути можливість висунути свою кандидатуру на посаду голови політичної партії «Голос».

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова фракції «Голос» у Верховній Раді Ярослав Железняк.

«Сергій – людина імпульсивна і дуже амбіційна. У нього дуже часто протягом нашої співпраці змінювалися пріоритети. То він хотів бути народним депутатом, то президентом, то мером, то очолити київський осередок. Останнє, що я пам‘ятаю, він заявляв, що хоче стати головою нашої партії. У нього була така можливість. У нас планується приблизно через місяць з‘їзд. Як відомо, тільки на з‘їзді можна обрати голову. Наскільки я знаю, Кіра Рудик хотіла надати йому такий шанс, переконати колег у тому, що він гідний цього звання», – сказав Железняк.

Він висловив припущення, що рішення Притули про вихід із партії може бути пов‘язано із тим, «що влітку у нього заплановані зйомки, про які він сам розповідав в інтерв‘ю, чи він знову вирішив зробити самостійний політичний проєкт». Також серед імовірних причин відповідної заяви Железняк називає амбіції шоумена.

«Сергій зрозумів, що далеко не всі у партії та осередках готові підтримати його кандидатуру на посаду голови партії, а будь-яку іншу роль він для себе не розглядав», – сказав голова фракції.

Крім цього, Железняк зауважив, що Притула ще не подав офіційної заяви про вихід із партії. «Сподіваємося, що Сергій подасть усі необхідні документи, щоб ми могли юридично оформити його вихід із партії. Ми не будемо в цьому перешкоджати і бажаємо йому удачі», – додав народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 7 червня телеведучий та шоумен Сергій Притула оголосив про вихід із партії «Голос» через непорозуміння із керівництвом політсили.

Притула у 2019 році балотувався на виборах у Верховну Раду від партії «Голос». Він був 30-м у виборчому списку, але не пройшов до парламенту.

Восени 2020 року Притула балотувався на посаду міського голови Києва. Його підтримали 56 900 киян (7,87%).

9 лютого 2021 року шоумен вийшов з політради партії «Голос» та перестав бути заступником голови політсили. Відтоді за програмний напрямок партії відповідає Інна Совсун, за міжнародний - Андрій Осадчук, парламентський - Ярослав Железняк.