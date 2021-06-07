Притула оголосив про вихід із партії «Голос»

Колишній кандидат від партії «Голос» на виборах міського голови у Києві, телеведучий Сергій Притула заявив про вихід із політсили.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос", – написав Притула.

Водночас він наголосив на тому, що не йде з політики.

"Про свої наступні плани у політичній царині я, в обов’язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах", – додав Притула.

Він уточнив, що йде з партії, "яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".

За словами політика, "обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва". "І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва", - додав він.

За словами Притули, у випадку, "коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати урозріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата тощо".

"Але відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварні" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні означає не лише толерування, але й погодження такої поведінки. Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу", - стверджує Притула.

Як повідомляв Укрінформ, телеведучий та шоумен Сергій Притула у 2019 році балотувався на виборах у Верховну Раду від партії "Голос". Він був 30-м у виборчому списку, але не пройшов до парламенту.

9 лютого 2021 року Притула вийшов з політради партії "Голос" та припинив бути заступником голови політсили. Відтоді за програмний напрямок партії відповідає Інна Совсун, за міжнародний - Андрій Осадчук, парламентський - Ярослав Железняк.