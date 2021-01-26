Разумков повідомив про зміну керівництва фракції «Голос»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про обрання Ярослава Железняка головою фракції «Голос» у парламенті, а Романа Костенка - його заступником.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков повідомив після відкриття пленарного засідання ВР у вівторок.

«Відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради, а також згідно з протоколом зборів депутатської фракції політичної партії «Голос» у Верховній Раді дев'ятого скликання від 28 грудня 2020 року, повідомляю про обрання головою депутатської фракції політичної партії «Голос» народного депутата Железняка Ярослава Івановича, заступником голови фракції - народного депутата Костенка Романа Васильовича», - оголосив спікер.

Разумков привітав колег і побажав їм успіхів.

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Як повідомлялося, фракція партії «Голос» у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк, заступником голови фракції — Роман Костенко.