У «Голосі» не здивовані заявою Притули про вихід із партії

У партії «Голос» не здивовані, що колишній кандидат на посаду міського голови Києва та шоумен Сергій Притула оголосив про свій вихід із політсили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба партії у Фейсбуці.

«Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм», – йдеться у дописі.

Крім цього, пресслужба зазначає, що оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви. «Ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід», – додали у пресслужбі. Те саме, зауважили у «Голосі», стосується і тих, хто захоче долучитися до Притули, «бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально».

Водночас у партії побажали Притулі удачі «в побудові власного політичного проєкту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоубізнесі, яку він успішно продовжує».

Як повідомляв Укрінформ, уранці 7 червня Сергій Притула оголосив про вихід із партії «Голос» через непорозуміння із керівництвом політсили.