Зеленський і Байден проведуть телефонну розмову ввечері 7 червня

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведуть увечері у понеділок, 7 червня, телефонну розмову.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

«Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США», - сказав він.

За словами Подоляка, Зеленський та Байден обговорять актуальні питання глобальної безпеки, ситуацію на сході України, тему «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, перша розмова Президентів України та США після вступу Байдена на посаду відбулася 2 квітня. Тоді Байден підтвердив серйозні наміри у ставленні США до України, вони обговорили скупчення російських військ на сході (України – ред.), а також зусилля Зеленського в контексті боротьби з корупцією.