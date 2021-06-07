Зеленський і Байден проведуть телефонну розмову ввечері 7 червня
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведуть увечері у понеділок, 7 червня, телефонну розмову.
Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.
«Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів - України та США», - сказав він.
За словами Подоляка, Зеленський та Байден обговорять актуальні питання глобальної безпеки, ситуацію на сході України, тему «Північного потоку-2».
Як повідомлялося, перша розмова Президентів України та США після вступу Байдена на посаду відбулася 2 квітня. Тоді Байден підтвердив серйозні наміри у ставленні США до України, вони обговорили скупчення російських військ на сході (України – ред.), а також зусилля Зеленського в контексті боротьби з корупцією.