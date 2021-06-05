Ексзаступник секретаря Радбезу Кривонос повідомив про своє звільнення із ЗСУ

Ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони, колишній перший заступник командувача Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос повідомив про своє звільнення з лав Збройних сил.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

«Звільнений з лав Збройних сил України. Звільнений без рапорта... Кажуть, «немає посад», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 грудня 2020 року звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з документом, Кривонос був направлений у розпорядження Міністерства оборони України.

Кривонос був призначений заступником секретаря РНБО в березні 2019 року.