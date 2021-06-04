Порошенко – після допиту в СБУ: Україна була змушена у 2014-15 роках купувати вугілля в РФ

Народний депутат Петро Порошенко заявив, що Україна у роки його президентства у 2014-15 роках була змушена купувати вугілля в Росії з огляду на енергетичну кризу, яка виникла через окупацію українського сходу.

Про це він сказав після допиту в СБУ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми на сьогоднішній день дуже легко можемо пояснити чому в умовах енергетичної кризи 2014-15 років, в умовах окупації Донбасу, де знаходились 90 відсотків українського вугілля, ми вимушені були купувати вугілля в РФ. Завозити з державних шахт... для забезпечення половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити чому тоді ми вимушені були купувати електричну енергію”, - сказав він.

Порошенко також повідомив, що це була його ініціатива прийти сьогодні в СБУ для того, щоб на всі питання дати абсолютно вичерпні відповіді.

Як повідомлялось, Порошенка викликали на допит до СБУ 31 травня. Але на прохання його адвокатів допит було перенесено.

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Порошенка викликають як свідка в кримінальному провадженні щодо народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада й замах на розграбування національних ресурсів)

У СБУ наголошують, що виклик Порошенка на допит потрібен для всебічного й об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.