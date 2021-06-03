Розгляд справи земельної реформи у КСУ може зайняти місяці – Лещенко

Розгляд Конституційним судом справи щодо конституційності земельної реформи до суті не дійшов і відкладається через низку клопотань опонентів реформи. Вже зрозуміло, що розгляд цієї справи займе місяці.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив в ефірі телеканалу «Україна24».

«Заявлено десятки клопотань безпосередньо опонентами. Було створено дуже багато затягувань. Ми, фактично, до суті справи не дійшли. Ми розраховували, що буде розглядатися по суті конкретно з відповідними посиланнями на нормативну базу. У нас дуже потужна правова позиція, але виходячи з тої кількості клопотань, ми цілий день лише розглядали клопотання, і судді поверталися у нарадчу кімнату неодноразово. Рішення прийнято наступне, що у зв’язку з відповідними клопотаннями розгляд справи відкладається. І, з такими процесуальними заходами, які здійснюються в суді нашими опонентами, ми розуміємо, що процес розгляду справи займе місяці, можливо, навіть і більше часу. Тому що до суті справи дуже і дуже далеко», - сказав Лещенко.

Він підкреслив, що позиція міністерства: ринок землі має бути запроваджено.

«Землі мають належати громадам. Дерегуляція має бути здійснена в повному обсязі. Держгеокадастр має стати сервісною організацією. Оптимізувати кількість чиновників на 60%. А саме головне, максимально відкрити дані про власників землі – хто скільки платить податків. Хто за 20 років приватизував 5 млн га землі - максимально відкрити дані», – зазначив міністр.

За його словами, опоненти, які намагаються скасувати земельну реформу, хочуть в такий спосіб фактично закрити питання публічності, відкритості та прозорості.

«Ми готові до засідання. Ми були представлені уповноваженим Президента в Конституційному Суді, Уповноваженим Верховної Ради, головою аграрного комітету, міністром аграрної політики. Опоненти в тому числі, намагалися подати клопотання про відхилення (участі міністра аграрної політики – ред.) до розгляду справи. Тобто у нас складається враження, що робиться просто затягування і робиться просто піар-акція на даній тематиці. Ми маємо щире переконання, що це виключно зроблено з точки зору отримання політичних дивідендів окремими політичними силами. Та протидія, яка відбувається, наводить на думку, що це виключно політична маніпуляція», - підсумував Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 червня, Велика палата КС продовжила розгляд об'єднаного подання 48 і 53 народних депутатів щодо конституційності закону, який відкриває ринок землі в Україні.

Ініціатори конституційного подання стверджують, що ухвалення парламентом закону відбулося з порушенням, а його положення суперечать приписам Конституції. Вони заявляють, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об’єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум.

Тим часом Президент Володимир Зеленський 27 березня скасував укази експрезидента Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Він зазначив, що документи скасовано за результатами «аудиту указів експрезидента, проведеного на виконання рішення РНБО».

Обоє звільнених суддів оскаржили указ Президента у Верховному Суді.

Велика палата Конституційного Суду відклала розгляд справи щодо конституційності закону про відкриття ринку землі до розгляду клопотання щодо можливої участі у засіданні Олександра Тупицького і Олександра Касмініна, звільнених Президентом з посад суддів КСУ.