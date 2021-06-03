Зеленський каже, що будить міністрів щоранку раніше за їхні iPhone

Президент Володимир Зеленський рано-вранці переглядає інформацію та виходить на зв’язок із Прем’єр-міністром і міністрами.

Про це він повідомив під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку, передає кореспондент Укрінформу.

“Я десь о 5.30 або о 6-й ранку щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже. І після цього розмовляю з прем’єром, з міністрами, потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їх iPhone”, - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент 3 червня перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області, де взяв участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.