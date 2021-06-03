В України вже замовляють концепт «Дії» – Зеленський

Декілька країн уже замовляють в України концепт застосунку «Дія».

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні зранку ми спілкувалися з міністром цифровізації нашої країни Михайлом Федоровим, і він сказав, що вже декілька країн замовляють у нас концепт «Дії». Тому хочу вам сказати, ми не завжди позаду, ми рухаємось уперед», - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, бренд і концепцію застосунку та порталу «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток «Дія 2.0» та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі «Дія».

17 травня 2021 року відбулася презентація низки нових онлайн-послуг та електронних документів, доступних у застосунку та на порталі «Дія».