Зеленський – про реформу місцевого самоврядування: Попереду зміни до Конституції

У реформі місцевого самоврядування завершився тільки перший етап, далі має бути проведена робота на регіональному й субрегіональному рівнях, внесені зміни до Конституції в частині адміністративно-територіальної реформи та інших законів.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Реформа місцевого самоврядування лише почалася, завершився тільки перший етап базового рівня, попереду масштабна робота на регіональному, субрегіональному рівнях, попереду дуже непростий процес змін до Конституції щодо адміністративно-територіального устрою, змін до законодавства про місцеве самоврядування, а також до Бюджетного кодексу України», - сказав Зеленський.

Також він зауважив, що влада уважно слідкує за процесами передачі громадам об’єктів комунальної власності.

Крім того, глава держави підкреслив, що важливою є і фінансова самостійність бюджетів на місцях та спроможність територіальних громад. «Уважно слідкую за всіма зверненнями, які надходять з регіонів на моє ім’я. Не всі звернення, правда, мені доносять, але всі, що доносять, я уважно відслідковую. Але ми над цими моментами дисципліни ще працюємо», - додав Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 червня перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області, де бере участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.