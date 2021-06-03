Саакашвілі не впливає на українську політику – Шмигаль

Колишній президент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Михаїл Саакашвілі не впливає на українську політику.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю грузинському агентству Interpressnews, передає Укрінформ із посиланням на Ехо Кавказу.

Шмигаль нагадав, що український уряд перебуває у постійному діалозі з грузинськими політиками, членами урядової команди, і підтвердження цьому - його робочий візит до Грузії.

«У нас виключно добросусідські, партнерські відносини. Переконаний, що так буде і надалі. Посол Грузії повернувся в Україну, відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського і Президента Грузії Саломе Зурабішвілі, у нас взаємний інтерес, який має нас об'єднувати. Це - європейська та євроатлантична перспектива України та Грузії. Я вважаю, що наші відносини - це спільна історія, масштабні перспективи у сфері економічного співробітництва», - зазначив Шмигаль.

«Важливо розуміти, що так, Михаїл Саакашвілі на сьогодні громадянин України, він обіймає одну з посад у консультаційному органі в Україні. Він передає свій досвід реформ та консультує, в тому числі, й українські команди. Але він не має відношення до уряду, не впливає на політику України і, тим більше, на міжнародну політику України», - заявив Прем'єр-міністр України.

Як пише видання, у четвер міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані заявив, якщо Саакашвілі втрутиться у вибори самоврядування восени поточного року, це знову стане темою обговорення з українськими партнерами.

«Посол повернувся до Києва і розпочав здійснення своїх повноважень. Зараз він разом з делегацією і був присутній на зустрічах. Наші українські партнери добре знають нашу позицію у зв'язку з цією темою. Для нас дуже важливо, коли ми є стратегічними партнерами, поважати державність і закони одне одного. Коли відбувається втручання у діяльність іншої країни, в тому числі порушення виборчого законодавства, зрозуміло, це було неприпустимо», - сказав Залкаліані.

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Як повідомлялося, Грузія відкликала свого посла з Києва у травні 2020 року. Це сталося після призначення Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при Президенті України. Теймураз Шарашенідзе повернувся до Києва в квітні поточного року.

Прем'єр-міністр України 2-4 червня перебуває у Грузії з офіційним візитом. У складі урядової делегації також міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Фото: КМУ