ВР розблокувала підписання закону про покарання за воєнні злочини

Верховна Рада відхилила проєкт постанови, яка скасовувала ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

Рішення про ухвалення відповідного проєкту постанови №2689-П підтримали лише 85 народних депутатів при мінімально необхідних 226, передає кореспондент Укрінформу.

Після відхилення постанови Голова ВР може підписати цей закон і передати його на підпис Президенту.

Авторами проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення закону щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права є народні депутати із фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський, Софія Федина та Ростислав Павленко.

Вони аргументували свою ініціативу про скасування закону тим, що його було ухвалено нібито з порушеннями Регламенту. "Під час обговорення зазначеного питання народні депутати України, члени фракції політичної партії "Європейська солідарність" неодноразово звертали увагу головуючого на суперечності в зазначеному законопроєкті та пропонували направити зазначений законопроєкт на повторне друге читання", - йдеться у пояснювальній записці.

Ініціатори проєкту постанови наполягають, що Голова ВР всупереч Регламенту поставив на голосування в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (№2689).

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 травня ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

Зокрема, зміни до статті 8 Кримінального кодексу передбачають запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Тобто такої дії законодавства про кримінальну відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.