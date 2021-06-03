ВР розблокувала підписання закону про покарання за воєнні злочини
Рішення про ухвалення відповідного проєкту постанови №2689-П підтримали лише 85 народних депутатів при мінімально необхідних 226, передає кореспондент Укрінформу.
Після відхилення постанови Голова ВР може підписати цей закон і передати його на підпис Президенту.
Авторами проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення закону щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права є народні депутати із фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський, Софія Федина та Ростислав Павленко.
Вони аргументували свою ініціативу про скасування закону тим, що його було ухвалено нібито з порушеннями Регламенту. "Під час обговорення зазначеного питання народні депутати України, члени фракції політичної партії "Європейська солідарність" неодноразово звертали увагу головуючого на суперечності в зазначеному законопроєкті та пропонували направити зазначений законопроєкт на повторне друге читання", - йдеться у пояснювальній записці.
Ініціатори проєкту постанови наполягають, що Голова ВР всупереч Регламенту поставив на голосування в цілому проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (№2689).
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 травня ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексу України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".
Зокрема, зміни до статті 8 Кримінального кодексу передбачають запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Тобто такої дії законодавства про кримінальну відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.