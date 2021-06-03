Разумков відкрив Раду, у залі зареєструвалися 237 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту в четвер, 3 червня.

У сесійній залі зареєструвалися 237 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, у четвер, 3 червня, народні депутати на початку засідання розглянуть проєкт постанови №2195-П "Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони" та шість альтернативних. Відхилення цих проєктів дозволить Голові ВР підписати закон щодо продажу земельних ділянок через електронні аукціони і передати його на підпис Президентові.

Крім цього, передбачено розгляд проєкту постанови №2689-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.05.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права".

Планується також ухвалення рішення щодо проєкту постанови №5597 "Про Заяву Верховної Ради України щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську". У документі йдеться про засудження дій Республіки Білорусь щодо примусової посадки літака, міститься заклик до білоруської влади негайно звільнити журналіста Романа Протасевича та всіх політв'язнів.

Порядком денним також заплановано питання ратифікації Угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між урядом України та урядом США про співробітництво у сфері науки та технологій (проєкт №0100).

У другому читанні планується розгляд законопроєкту №5155 "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".

Депутати також планують у другому читанні розглянути президентський законопроєкт №4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №2713 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор".