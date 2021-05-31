Рада розблокує закон про продаж землі через електронні аукціони цього тижня — депутат

Перший заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко сподівається, що Верховна Рада нинішнього пленарного тижня відхилить постанови про скасування закону №2195 про продаж землі через прозорі аукціони.

Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради, передає Укрінформ.

“На цьому тижні ми розблокуємо закон про прозорі земельні аукціони ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” - ред.), який є важливим у завершенні земельної реформи. З 1 липня українці зможуть користуватися цією реформою. Я думаю, що ми за короткий термін покажемо ефективні результати”, - зазначив Корнієнко.

Крім того, за його словами, цього пленарного тижня парламент розгляне законопроєкти про податкову амністію та амністію капіталів, про адміністративні послуги, а також проєкт закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон №2195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” 18 травня 2021 року. Водночас, в Раді зареєстровано сім постанов щодо його скасування. У зв’язку з цим Голова ВР Дмитро Разумков не може підписати закон та передати його на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.