Зеленський хоче змінити санкційну політику щодо Росії

Президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності продовження санкцій проти Російської Федерації та вважає за необхідне вибудувати новий формат санкційної політики.

Про це він заявив під час зустрічі з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський, зокрема, наголосив на важливості продовження політики санкцій щодо Російської Федерації, допоки РФ не припинить агресивні дії.

«Нинішні санкції з боку ЄС та США на сьогодні вже не працюють – Росія звикла з цим жити, забираючи при цьому інші території та загрожуючи Європі. Весь цивілізований світ не може цього дозволяти. Тому я вважаю, що треба не просто тиснути, а вибудувати новий формат санкційної політики», – зазначив Президент.

Участь у зустрічі взяли сенатори США Джін Шахін, Роберт Портман, Крістофер Мерфі, їхні радники, а тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, а також глава делегації України для участі в ТКГ Леонід Кравчук, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступники Ігор Жовква, Юлія Свириденко та Андрій Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня Україну відвідує делегація сенаторів США.

Фото: ОП