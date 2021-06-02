Радник керівник Офісу Президента Тимофій Милованов очолив наглядову раду Укроборонпрому.

Як передає Укрінформ, про це сам Милованов написав у Фейсбуці.

"Вчора було перше засідання оновленої наглядової ради Укроборонпрому. На ньому мене обрали головою (це пояснює публічні атаки на мене в останній тиждень: так само відбувалось - публічні атаки і дискредитація - коли мене призначали заступником голови ради НБУ у 2016 році)", - повідомив Милованов.

Він також зауважив, що наглядова рада на засіданні затвердила аудит концерну за 2019 рік.

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"Це був перший аудит за історію. Проведений компанією з міжнародною репутацією Bakertilly. Результати не дуже втішні - є багато над чим працювати", - наголосив Милованов.

Наглядова рада попросила гендиректора концерну Юрія Гусєва підготувати план трансформації Укроборонпрому, беручи до уваги два головних критерії: створення спроможності для адекватної відповіді для майбутніх загроз та створення сучасної лінійки продуктів.

Наглядова рада також "затвердила аудитора на наступні роки, створила три комітети в раді: з питань компенсації (зарплат та КПІ), з регламенту, і з питань трансформації. Затвердила звіт по виконання КПІ та систему КПІ до кінця червня (цього місяця) і доручила комітету переглянути і за потреби доробити систему КПІ. Затвердила розклад зустріч ради - кожного останнього четверга місяця, за винятком грудня - в грудні раніше", - зазначив Милованов.

У засіданні взяли участь усі члени наглядової ради, а також керівництво концерну.

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Як повідомлялось, на сьогодні наглядова рада Укроборонпрому представлена 5 членами. До вищого керівного органу концерну входять перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко, ексдиректор Агентства дослідницьких проєктів з оборони (DARPA) Ентоні Дж. Тетер, а згідно з указом Президента України № 208/2021 від 21 травня – також президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу Президента Милованов і промисловці Олександр Носов та Ростислав Шурма.

До повноважень наглядової ради Укроборонпрому належать, зокрема затвердження стратегії діяльності концерну, контроль за виконанням завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.