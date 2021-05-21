Президент призначив трьох членів Наглядової ради Укроборонпрому

Президент призначив трьох членів Наглядової ради Укроборонпрому

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення трьох членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Як передає Укрінформ, відповідний указ №209/2021 від 21 травня опубліковано на сайті Глави держави.

Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» призначено: Милованова Тимофія Сергійовича (за згодою); Носова Олександра Григоровича (за згодою); Шурму Ростислава Ігоровича (за згодою).

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Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822).

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