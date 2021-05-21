Президент призначив трьох членів Наглядової ради Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення трьох членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

Як передає Укрінформ, відповідний указ №209/2021 від 21 травня опубліковано на сайті Глави держави.

Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» членами Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» призначено: Милованова Тимофія Сергійовича (за згодою); Носова Олександра Григоровича (за згодою); Шурму Ростислава Ігоровича (за згодою).

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822).