Закон про корпоратизацію Укроборонпрому зробить ОПК ефективним - Гусєв

Ухвалення законопроєкту №3822, що передбачає реформування державного концерну “Укроборонпром”, відкриє нові можливості для того, щоб вітчизняний оборонно-промисловий комплекс був більш ефективним, прозорим і стійким до корупції.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні за круглим столом “Державна оборонна промисловість на шляху до перезавантаження” сказав генеральний директор ДК “Укроборонпром” Юрій Гусєв.

Він нагадав, що Укроборонпром як структура, що управляє державним сегментом оборонно-промислового комплексу, був створений за президентства Януковича окремим законом. Саме тому країні потрібен інший закон, який би кардинально змінив ситуацію й нарешті розв’язав проблеми, що накопичувалися (а іноді й провокувалися штучно) упродовж трьох десятиліть.

“Ця сфера потребує реформування, впровадження сучасної системи корпоративного управління, що надасть можливість здійснювати трансфер технологій, забезпечувати інвестиції, доступ до міжнародних ринків капіталу, створення разом із нашими партнерами - в першу чергу, з державами-членами НАТО - проєктів та програм, які рухатимуть оборонно-промисловий комплекс країни вперед”, - наголосив Гусєв.

Законопроєкт №3822 нині готується до другого читання в парламенті. Передбачений документом перехід до корпоративної системи управління дозволить, зокрема, сформувати антикорупційні запобіжники — аби у чиновників та посадовців не було бажання використовувати ОПК для особистого збагачення чи в політичних цілях. Натомість ОПК працюватиме виключно в інтересах держави і Збройних Сил України.

При цьому гендиректор концерну вважає передбачену документом корпоратизацію Укроборонпрому лише одним з інструментів формування ефективної системи управління державним ОПК.

Як повідомлялося, Верховна Рада 29 січня підтримала в першому читанні законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності".

Проєктом передбачено процедуру реформування галузі, яке планується завершити до 2023 року. Перший етап реформи передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації та перетворення Укроборонпрому на акціонерне товариство. Йдеться про передачу активів; вивільнення обтяженого майна учасників концерну та господарських товариств, зокрема, процедуру заміни обтяженого майна іншим рівноцінним майном; передання єдиних майнових комплексів учасників концерну та пакетів акцій господарських товариств до Фонду держмайна.

На другому етапі реформування створюватимуть галузеві бізнес-об’єднання у формі акціонерних і господарських товариств. Третій етап передбачає перетворення концерну на акціонерне товариство, засновником та єдиним акціонером якого буде держава в особі Кабінету Міністрів. Органами управління АТ будуть загальні збори, виконавчий орган і наглядова рада.