Трансформація Укроборонпрому має стати прикладом успішних реформ в Україні - депутат

Ухвалення закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності має закласти реальне підґрунтя для якісної трансформації Укроборонпрому та підприємств, які входять до його складу.

На цьому наголосив голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії «Слуга народу» Ігор Копитін у коментарі кореспондентові Укрінформу.

"Найближчим часом планується внесення до сесійної зали Верховної Ради на друге читання проєкту закону про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (реєстр. № 3822). Принципово, аби корпоратизація державних підприємств, насамперед Укроборонпрому, відбувалася під урядовим контролем. Аматорство і дослідництво у цих питанням загрожують критичними втратами та ризиками. Успішна корпоратизація підніме Україні шлагбаум перед інвестиціями й технологіями", - сказав Копитін.

На його переконання, нині необхідно окреслити шляхи трансформації систем національної оборони та оборонно-промислового комплексу.

"Інноваційна трансформація національного ОПК неможлива без енергії та ініціативи приватних компаній. Їх залучення до трансформації систем безпеки і ОПК є важливим маркером конкуренції, який мотивує державні компанії швидше інтегруватися у систему світових стандартів", - наголосив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822).