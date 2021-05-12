Виробництво на підприємствах Укроборонпрому зросло на 21% – Гусєв

За січень-квітень 2021 року виробництво на підприємствах державного концерну «Укроборонпром» зросло на 21% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це під час всеукраїнського форуму «Україна 30» розповів директор концерну Юрій Гусєв.

«Ми підвели підсумки чотирьох місяців непростого 2021 року і можемо сказати, що виробництво на підприємствах зросло на 21% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А чистий прибуток за 2020 рік збільшився у два рази та становив 2,5 млрд грн. Сума укладених контрактів зі спецекспортерами за 4 місяці збільшилась у 2,5 раза, аніж у 2020 році та становить близько 280 млн дол.», - сказав Гусєв.

З січня минулого року підприємства також зекономили 900 млн грн, перейшовши на закупівлю через систему Prozoro. Тим не менш, як вважає Гусєв, попри певні фінансові досягнення, Укроборонпром має низку проблем, зокрема великі борги через недофінансування з боку держави.

Читайте також: В Укроборонпромі затвердили антикризовий план для Харківського авіазаводу

«Через тотальне недофінансування державні оборонні підприємства за роки незалежності накопичили боргів на суму близько 14 млрд грн. Це призвело до зношеності та застарілості виробничих потужностей, зокрема цей показник в деяких випадках сягає 80%», - додав директор концерну.