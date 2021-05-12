В Укроборонпромі затвердили антикризовий план для Харківського авіазаводу

В Укроборонпромі затвердили антикризовий план для Харківського авіазаводу

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Укрінформ
Керівник державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв затвердив антикризовий план для Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (авіаційний завод, або ХАЗ).

Про це Гусєв повідомив у своєму Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Сьогодні, після відповідного доопрацювання, план антикризових заходів мною затверджено. Документ містить чітку дорожню карту та дозволить підприємству покращити фінансово-економічне становище», - написав керівник «Укроборонпрому».

Гусєв наголосив, що для виведення підприємства з довгострокової фінансової кризи на точку беззбитковості «необхідна командна робота та підтримка Кабінету Міністрів України та Верховної Рада України». Він додав, що наразі ведуться активні переговори з українськими та іноземними компаніями щодо залученням інвестицій у ХАЗ.

«Ми на щоденній основі працюємо над отриманням державних контрактів на літаки Ан-74, для чого направили лист-звернення, у тому числі, до голови комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу з пропозицією вдосконалити механізм укладання договорів про виготовлення авіатехніки за держзамовленням під держгарантії. Це стосується не лише ХДАВПу, а й інших підприємств, що перебувають у важкому фінансовому становищі», - написав Гусєв.

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Він попрохав уряд у найкоротші терміни затвердити відповідний проєкт постанови.

Як повідомляв Укрінформ, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків. Із червня 2015 року ХАЗ, уже в стані банкрутства, увійшов у концерн «Укроборонпром». Включений у список підприємств, що наразі не підлягають приватизації. Основна заборгованість (65%) держпідприємства – понад 2 млрд грн перед держбюджетом – пов’язана з випуском у 2009 році облігацій на 1,6 млрд грн під державні гарантії.

У 2012-2020 рр. ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році. Станом на початок цього року загальна заборгованість підприємства склала 4 млрд грн, у тому числі перед державою – 2 млрд.

У серпні 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Глава уряду заявив, що робоча група під керівництвом віцепрем'єр-міністра Олега Уруського напрацює план розвитку авіазаводу. За словами Шмигаля, такий варіант як концесія для виведення підприємства з кризи не розглядається.

4 січня Уруський під час робочої поїздки до Харкова повідомив про підготовку законопроєкту щодо списання заборгованості ХАЗу.

14 квітня заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» з виробництва Ігор Фоменко заявив про те, що для Харківського державного авіаційно-виробничого підприємства шукають інвестора, готового вкласти в програму імпортозаміщення для літака Ан-74 150 млн доларів.

15 квітня біля прохідної ХАЗ відбулася акція з вимогою виплатити зарплатні борги за частину лютого та березень поточного року. Учасники заходу, а це понад 200 осіб, перекрили пішохідний перехід біля заводу. Проїзд було відкрито лише для авто швидкої медичної допомоги та авто з дітьми.

Загальна заборгованість перед працівниками, за інформацією на 19 квітня, становила 253 млн грн. На підприємстві — понад 1800 працівників.

30 квітня працівникам виплатили зарплату за квітень-травень минулого року (це загалом 9 млн грн із податками).

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