Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради Укроборонпрому Горбуліна

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Володимира Горбуліна.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №208/2021 розміщений на сайті Глави держави.

"Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» постановляю:

1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" В.Горбуліна", - йдеться у документі.

Крім того, визнано такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»; Указ Президента України від 11 жовтня 2019 року № 747 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734»; Указ Президента України від 25 січня 2020 року № 23 «Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»; Указ Президента України від 19 червня 2020 року № 242 «Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»; Указ Президента України від 6 жовтня 2020 року № 424 «Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

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Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 червня 2020 року призначив першого віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом наглядової ради ДК "Укроборонпром" (за згодою).