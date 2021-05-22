Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради Укроборонпрому Горбуліна

Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради Укроборонпрому Горбуліна

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський припинив повноваження члена Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» Володимира Горбуліна.

Як передає Укрінформ, відповідний указ №208/2021 розміщений на сайті Глави держави.

"Відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» постановляю:

1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" В.Горбуліна", - йдеться у документі.

Крім того, визнано такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 «Про членів Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»; Указ Президента України від 11 жовтня 2019 року № 747 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734»; Указ Президента України від 25 січня 2020 року № 23 «Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»; Указ Президента України від 19 червня 2020 року № 242 «Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»; Указ Президента України від 6 жовтня 2020 року № 424 «Питання Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром».

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Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 19 червня 2020 року призначив першого віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом наглядової ради ДК "Укроборонпром" (за згодою).

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