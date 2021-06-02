На зустрічі міністрів НАТО Канада підтвердила підтримку України

Канада висловила Україні тверду підтримку під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО

Як передає кореспондент Укрінформу, про це МЗС Канади повідомляє у Твіттері.

“Міністр Гарно наголосив, що Канада занепокоєна діями Росії та Білорусі, підтвердив підтримку України та пообіцяв співпрацювати із союзниками в питанні цивільних дій в Афганістані”, - заявили у МЗС.

Le min. Garneau a réaffirmé le rôle de l’OTAN dans l’ordre international fondé sur des règles, souligné les inquiétudes du 🇨🇦 à l’égard de la Russie et du Bélarus, réitéré son soutien à l’Ukraine et s’est engagé à travailler avec les Alliés sur l’engagement civil en Afghanistan. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) June 1, 2021

Зазначається, що глава канадського МЗС під час зустрічі також “підтвердив роль НАТО у посиленні заснованого на правилах міжнародного порядку”.

“НАТО-2030" стане ключовим кроком у підтримці здатності Альянсу пристосовуватися до безпекових викликів. НАТО залишається наріжним каменем оборонної та безпекової політики Канади”, - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого стане зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу "НАТО 2030".

Порядок денний цього саміту не передбачає зустрічей з країнами-партнерами та питання про надання Плану дій щодо членства.