Кабмін обрав заступницю Єрмака у наглядову ради Нафтогазу

Кабінет Міністрів обрав заступника керівника Офісу Президента Юлію Свириденко членом наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Відповідне розпорядження №529-р від 31 травня оприлюднено на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

"Обрати членом наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Свириденко Юлію Анатоліївну як представника держави на строк до прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про призначення представників держави у наглядовій раді акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, але не більше одного року з дня набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 494 “Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, - йдеться у документі.

Уряд уповноважив голову правління НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка на підписання цивільно-правового договору зі Свириденко.

Юлія Свириденко обіймає посаду заступника керівника Офісу Президента. Раніше вона також працювала в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на посадах заступника міністра та першого заступника міністра, з липня по грудень 2018 року виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 19 травня переобрав членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Юлію Ковалів і Наталію Бойко на термін до одного року. Їхні повноваження продовжені до затвердження переможців відбору на посади незалежних членів наглядової ради, але не більш як на один рік.

Уряд 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Уряд також закликав наглядову раду Нафтогазу продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів. Незалежні члени наглядової ради не пристали на пропозицію Кабміну залишитися працювати до обрання нового складу.

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3 травня 2021 року незалежні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у листі до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля заявили, що призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління НАК відбувалося за наявності в останнього ознак конфлікту інтересів.

Посли країн "Великої сімки" закликали Кабінет Міністрів досягнути узгодженого рішення з чинною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" задля незалежного виконання її обов’язків.