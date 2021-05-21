Віллєм Коппульс завершив роботу в Нафтогазі
Як передає Укрінформ, про це повідомив Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».
Віллєм Коппульс приєднався до Групи Нафтогаз у травні 2020 року як генеральний директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», згодом очолив дивізіон «Комерція», а після виділення роздрібного бізнесу в окремий підрозділ – дивізіон «Трейдинг».
Він формував стратегію трейдинга, налагоджував роботу на цьому напрямі в дуже складних ринкових умовах, створював фундамент для організації сучасної, повноцінної трейдингової компанії європейського зразка.
Тимчасово виконувати обов'язки директора дивізіону «Трейдинг» буде Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.
В.о. генерального директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» призначена Ірина Журавльова, начальник департаменту з операційної діяльності НАК «Нафтогаз України».
«Ми вдячні Віллєму Коппульсу за внесок у розвиток компанії та бажаємо йому успіху у наступних кроках на енергетичному ринку. Ми і надалі маємо намір розвивати торговельну діяльність Нафтогазу та зміцнювати нашу команду», – наголосив Отто Ватерландер.