Віллєм Коппульс завершив роботу в Нафтогазі

Директор дивізіону «Трейдинг» НАК «Нафтогаз України» та генеральний директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» Віллєм Коппульс вирішив залишити роботу в компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

Віллєм Коппульс приєднався до Групи Нафтогаз у травні 2020 року як генеральний директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», згодом очолив дивізіон «Комерція», а після виділення роздрібного бізнесу в окремий підрозділ – дивізіон «Трейдинг».

Він формував стратегію трейдинга, налагоджував роботу на цьому напрямі в дуже складних ринкових умовах, створював фундамент для організації сучасної, повноцінної трейдингової компанії європейського зразка.

Тимчасово виконувати обов'язки директора дивізіону «Трейдинг» буде Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи Нафтогаз.

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В.о. генерального директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» призначена Ірина Журавльова, начальник департаменту з операційної діяльності НАК «Нафтогаз України».

«Ми вдячні Віллєму Коппульсу за внесок у розвиток компанії та бажаємо йому успіху у наступних кроках на енергетичному ринку. Ми і надалі маємо намір розвивати торговельну діяльність Нафтогазу та зміцнювати нашу команду», – наголосив Отто Ватерландер.