Зеркаль іде з Нафтогазу — призначають нову команду

Група Нафтогаз заявила про зміни в управлінській команді для проведення реформ.

Про це Укрінформу повідомили в департаменті інтегрованих комунікацій Нафтогазу.

Як зазначається у повідомленні, Група Нафтогаз підсилює управлінську команду для реформ, до неї долучаться Мирон Василик та Роман Супрун. Натомість Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити роботу в Нафтогазі.

"Нафтогаз підсилює управлінську команду для досягнення якісних змін у взаємодії із стейкхолдерами, проведення справжніх і складних реформ, а також пошуку нових інструментів протидії проєкту "Північний потік - 2", - йдеться у повідомленні.

Саме над такими завданнями працюватимуть у Національній акціонерній компанії Мирон Василик та Роман Супрун.

Зазначається, що Василик працюватиме на посаді радника голови правління, він опікуватиметься питаннями розширення співробітництва НАК з міжнародними організаціями.

Мирон Василик закінчив одну із найкращих бізнес-шкіл світу (INSEAD) та має багатий професійний досвід. Тривалий час був співробітником Національного комітету республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту довкілля США. Окрім цього, працював у таких всесвітньовідомих компаніях, як The PBN Company, Burson-Marsteller та Gavin Anderson & Company. У 2014-2019 роках був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун виконуватиме обов’язки керівника за напрямком взаємодії з парламентом, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз. До команди Нафтогазу приєднався в жовтні 2019 року, був активно залучений до просування важливих для Групи законодавчих ініціатив, зокрема супроводжував у парламенті процес анбандлінгу.

Супрун - фахівець у сфері адвокації та взаємодії з органами влади (GR), має значний досвід роботи у провідних консалтингових компаніях та проєктах, що спеціалізуються на GR та лобіюванні.

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Очікується, що командна взаємодія Василика, Супруна та інших співробітників Групи Нафтогаз дозволить забезпечити ефективну протидію реалізації проєкту "Північний потік-2", щодо якого із березня поточного року "інтенсивність опору помітно зменшилась".

У департаменті інтегрованих комунікацій Нафтогазу підтвердили, що Альона Осмоловська, Олена Зеркаль та Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в Групі Нафтогаз.

Осмоловська понад п’ять років очолювала напрямок комунікацій у НАК "Нафтогаз України", а з квітня 2020 року була директором зі зв’язків з державними регуляторними органами і зацікавленими сторонами Групи Нафтогаз. Гламаздін із грудня 2016 року був радником попереднього голови правління та представляв його у США. Зеркаль із січня 2020 року була радником попереднього голови правління та представляла його у зв’язках зі стейкхолдерами.

Керівництво Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" висловило вдячність колегам, що залишили НАК.

"Свого часу я працював разом із Альоною Осмоловською, Ланою Зеркаль та Вадимом Гламаздіним, і тому хочу їм подякувати за позитивні результати у спільній роботі. Щиро бажаю їм реалізувати свій потенціал на благо України", - наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Фото: slovoidilo.ua