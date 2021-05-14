Нафтогаз змінив директора з комунікацій

Директором з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України» обрали Максима Білявського. Він відповідатиме за реалізацію зовнішньої і внутрішньої комунікаційної політики Групи Нафтогаз, а також виконуватиме функцію речника НАК.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України».

«Бачу своїм завданням зробити роботу НАК відкритою та прозорою через надання повної, компетентної та неупередженої інформації. Впевнений, такий підхід сприятиме як професійному галузевому діалогу, так і кращому розумінню роботи НАК українським суспільством та міжнародними партнерами», — зазначив він.

До моменту призначення Білявський працював провідним експертом Українського інституту економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. Також має понад десять років досвіду роботи на різних посадах у нафтогазовій галузі.

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Зокрема, він розпочав свою кар’єру в сфері експлуатації та диспетчеризації магістральних газопроводів. Пізніше очолював напрямок зв’язків з громадськістю в АТ «Укртрансгаз», обіймав позиції директора з персоналу ПАТ «Магістральні газопроводи України» та радника міністра енергетики і вугільної промисловості.

Раніше цю посаду, з квітня 2020 року, обіймала Юлія Шиліна.