Зеленський утворив делегацію для участі у спецсесії Генасамблеї ООН проти корупції
Відповідне розпорядження від 31 травня опубліковане на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Утворити делегацію України для участі в Спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН проти корупції (2 - 4 червня 2021 року, м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)", - зазначається в документі.
Главою делегації Президент призначив голову НАЗК Олександра Новікова.
Крім того, до складу делегації увійшли заступник Постійного представника України при ООН Юрій Вітренко та заступник голови НАЗК Іван Пресняков.
Президент також доручив Національному агентству з питань запобігання корупції за погодженням із Міністерством закордонних справ затвердити вказівки делегації для участі в Спеціальній сесії Генасамблеї ООН проти корупції.