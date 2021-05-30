Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО

Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства Україна - НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, передає Укрінформ.

28 травня відбулось засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО у форматі Процесу планування та оцінки сил з Україною. Засідання проводилось у комбінованому форматі - в залі для засідань штаб-квартири НАТО та онлайн. У заході взяли участь делегації України та Альянсу.

Делегація України, яку очолював заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, складалась із представників Міністерства оборони України та Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства у справах ветеранів України, Служби безпеки України, а також Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Делегацію НАТО, до якої увійшли представники держав-членів Альянсу, Департаменту операцій Міжнародного секретаріату НАТО, а також Міжнародного військового штабу НАТО, очолював Джон Манза, помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій.

"Україна є та залишається найбільш важливим партнером Альянсу. НАТО підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Ми продовжимо надавати допомогу Україні у здійсненні необхідних реформ та розвитку спроможностей сил безпеки та оборониˮ, — зазначив помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Джон Манза.

Відтак делегації України та Альянсу підтримали запропонований документ та домовились перейти до наступного етапу його узгодження — направлення на розгляд Північноатлантичної Ради.

Нагадаємо: черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі. Попередній саміт відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу. Як повідомлялося, рішення про надання Україні ПДЧ не буде ухвалюватися під час червневого саміту НАТО.